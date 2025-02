L’Ente Parco Prealpi Giulie Premia le tesi di Laurea Sul Territorio

E’ attivo il bando di concorso lanciato dall’Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie per l’assegnazione di 2 premi per tesi di laurea incentrate sul territorio. Ogni riconoscimento vale 500 euro ed è riservato ai laureati che hanno già discusso la tesi (sia triennale sia magistrale) in un’università dell’Unione Europea negli anni accademici dal 2022 al 2024.

Il bando vede uniti l’Ente parco e la Riserva della Biosfera MAB Unesco delle Alpi Giulie.

L’oggetto dei lavori degli studenti deve riguardare l’approfondimento di aspetti relativi alla Riserva della Biosfera e al suo territorio di riferimento. Sono perciò coinvolti i comuni di Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Venzone, Artegna, Dogna, Gemona del Friuli, Montenars e Taipana. E, inoltre, la Riserva della Biosfera transfrontaliera delle Alpi Giulie e il Parco nazionale sloveno del Triglav.

La scadenza per inviare la partecipazione è fissata al 31 marzo 2025.