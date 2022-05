I funerali di Franco Garompolo si terranno domani pomeriggio.

Ha lottato fino all’ultimo per due anni ma purtroppo la malattia non gli ha lasciato scampo. Grande dolore nella compagnia dei carabinieri di Cividale per la scomparsa dell’appuntato scelto Franco Garompolo.

Il 51enne, in servizio alla stazione di Tarcento, era profondamente stimato dai colleghi e dai cittadini che lo ricordano con affetto e stima e per il suo amore nei confronti dell’Arma. Originario di Udine, sin da giovanissimo aveva scelto di entrare nei carabinieri prestando servizio a Vittorio Veneto, Cividale e Udine, prima di essere trasferito alla stazione di Tarcento.

Garompolo lascia la moglie Sonia e i figli Daniel e Dennis. I funerali saranno celebrati domani, sabato 21 maggio, alle ore 15 nel duomo di Tarcento

