Made in Italy, Giannola Nonino protagonista della mostra sulle donne d’impresa

L’imprenditrice friulana Giannola Nonino tra le eccellenze italiane.

È Giannola Nonino, Cavaliere del Lavoro e figura storica dell’imprenditoria friulana, una delle 100 protagoniste della mostra “Made in Italy – Impresa al femminile”, che è stata inaugurata ieri, 15 aprile, a Roma, nell’Atrio d’Onore di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

L’iniziativa, promossa in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, celebra le storie di donne che hanno saputo distinguersi per coraggio, innovazione e responsabilità sociale, contribuendo allo sviluppo economico, civile e culturale del Paese. Tra queste, il nome di Giannola Nonino spicca come esempio di eccellenza friulana riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Alla cerimonia di inaugurazione, presieduta dal Ministro Adolfo Urso, hanno partecipato anche la Presidente della Fondazione Bellisario, il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, rappresentanti del Comitato per l’Imprenditoria Femminile, Giannola con la figlia Elisabetta Nonino.

La mostra vuole raccontare non solo i successi economici, ma anche i valori e l’impatto sociale delle donne che, come Giannola Nonino, hanno saputo trasformare le radici familiari in motore di crescita per l’intero territorio. Un riconoscimento che rende onore al Friuli, terra di operosità, visione e resilienza