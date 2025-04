Settimana della Salute della Donna: il calendario di visite gratuite per la prevenzione

Visiste ginecologiche gratuite in Friuli.

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, la Fondazione Onda ETS promuove la decima edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 22 al 30 aprile. Un’intera settimana dedicata all’informazione, alla prevenzione e alla cura al femminile, con visite ginecologiche e iniziative gratuite in tutta Italia.

Anche l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) aderisce all’iniziativa, grazie all’impegno delle strutture di Ostetricia e Ginecologia del Dipartimento Mamma-Bambino. Gli ospedali coinvolti, già premiati da Onda con i Bollini Rosa – simbolo di attenzione alla salute della donna – offriranno visite, consulenze e incontri informativi gratuiti aperti a tutte le cittadine.

“È un’occasione preziosa per migliorare l’attenzione alla salute femminile – spiega la prof.ssa Lorenza Driul, direttrice del Dipartimento Mamma-Bambino –. Anche quest’anno partecipiamo con entusiasmo, promuovendo iniziative su tutto il territorio. Invitiamo la popolazione a partecipare numerosa”.

Nello specifico, queste sono le iniziative, tutte gratuite, divise per aree territoriali:

AREA FRIULI CENTRALE (Udine)

La Clinica Ostetrica e Ginecologica presenta due proposte per la giornata di martedì 29 aprile (link a locandina):

Dalle 16:00 alle 18:00 al parco Moretti

evento informativo di attività motoria all’aperto, in collaborazione con il Comune di Udine – Progetto O.M.S. “Città Sane”, indirizzato alle donne gravide e ai loro partners. L’incontro verrà gestito dalle ostetriche, che forniranno ai partecipanti le indicazioni per un’adeguata postura che aiuti il corretto posizionamento fetale in utero

evento informativo di attività motoria all’aperto, in collaborazione con il Comune di Udine – Progetto O.M.S. “Città Sane”, indirizzato alle donne gravide e ai loro partners. L’incontro verrà gestito dalle ostetriche, che forniranno ai partecipanti le indicazioni per un’adeguata postura che aiuti il corretto posizionamento fetale in utero Alle ore 18:00 sala conferenze Walter Ceschia della Biblioteca Comunale del Comune di Tavagnacco

serata di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione sul tema “Vulvodinia – La punta dell’iceberg”: l’evento sarà presentato dalla prof.ssa Lorenza Driul e sarà condotto dalla dr.ssa Anna Biasioli, specialista della Clinica.

AREA BASSA FRIULANA (Palmanova-Latisana)

Latisana

Ambulatori dedicati gratuiti:

Endocrinologia

23 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30: visite endocrinologiche per patologia tiroidea e per osteoporosi (dr. Fior Francesco – Distretto Riviera Bassa Friulana)

Sede: piastra ambulatoriale 1° piano Ospedale Latisana

Ginecologia

24 aprile dalle ore 8.30 alle ore 14.00: visite ginecologiche – ecografia pelvica

Sede: ambulatori ginecologici 1° piano Ospedale Latisana

24 aprile dalle ore 8.30 alle ore 14.30: il pavimento pelvico: prevenzione e cura

Sede ambulatori ginecologici 1° piano Ospedale Latisana

24 aprile dalle ore 14.30 alle ore 19.00 ambulatorio per l’adolescenza

Sede: ambulatori ginecologici 1° piano Ospedale Latisana

29 aprile dalle ore 9.00 alle ore 14.30: valutazione preconcezionale

Sede ambulatori ginecologici 1° piano Ospedale Latisana

Chirurgia

23 aprile dalle ore 12.00 alle ore 14.30: visite senologiche

Sede piastra ambulatoriale 1° piano – ambulatori chirurgici Ospedale Latisana

28 aprile dalle ore 8.20 alle ore 10.40: visite chirurgiche flebologiche

Sede piastra ambulatoriale 1° piano – ambulatori chirurgici Ospedale Latisana

28 aprile dalle ore 11.00 alle ore 13.30: ecocolordoppler TSA

Sede piastra ambulatoriale 1° piano – ambulatori chirurgici Ospedale Latisana

30 aprile dalle ore 12.00 alle ore 14.30: visite senologiche

Sede piastra ambulatoriale 1° piano ambulatori chirurgici Ospedale Latisana

Palmanova

Ambulatori dedicati gratuiti:

Ginecologia

23 aprile dalle ore 8.30 alle ore 13.30: visite ginecologiche – ecografia pelvica

Sede ambulatori ginecologici – 1° piano – corpo E – Ospedale Palmanova

24 aprile dalle ore 14.30 alle ore 18.30: ambulatorio per l’adolescenza

Sede ambulatori ginecologici – 1° piano – corpo E – Ospedale Palmanova

29 aprile dalle ore 8.30 alle ore 14.30: il pavimento pelvico: prevenzione e cura

Sede ambulatori ginecologici – 1 piano – corpo E – Ospedale Palmanova

CONVEGNI

23 aprile ore 17.00

SALUTE DONNA: “Riscoprire con consapevolezza, per costruire il benessere al femminile dalla nascita alla menopausa”

Relatori: dr.ssa Miorin, dr.ssa Rosati (pediatria Palmanova-Latisana); dr.ssa Melazzini, dr.ssa Luzi, dr.ssa Cavallo, dr.ssa Baruzzo, dr. Straci, ostetrica Donà (ginecologia -ostetricia Palmanova-Latisana)

Sede: Santa Maria della Longa – Biblioteca – via Giuseppe Ellero 9\A

28 aprile ore 16.45

SALUTE DONNA: “Riscoprire con consapevolezza, per costruire il benessere al femminile dalla nascita alla menopausa

Relatori: dr.ssa Miorin, dr.ssa Rosati, dr.ssa Dagri (pediatria Latisana- Palmanova); dr.ssa Melazzini, dr.ssa Luzi, ostetrica Odorico, ostetrica Ghirello (ginecologia -ostetricia Latisana- Palmanova)

Sede: Latisana – Centro Polifunzionale – via Carlo Goldoni 22

AREA ALTO FRIULI (San Daniele-Tolmezzo)

San Daniele

29 aprile dalle 9.00 alle 13.00

Sede: Padiglione S – 3° piano – Aula Santovito

Incontro per la popolazione su 2 tematiche:

9.00-10.30 L’Ostetrica Risponde: il rientro a casa con il neonato- ostetrica Tamigi Silvia

10.30-12.00 Laboratorio Esperienziale sul perineo con l’ostetrica – ostetrica Lattaruli Angela Maria

12.00-13.00 Strategia di prevenzione HPV ostetrica Tamigi Silvia

29 aprile dalle 14.00 alle 18.00

Sede: Padiglione G – ambulatorio piano terra

Visite-controlli ginecologici e counselling (su appuntamento, 12 posti disponibili) con il ginecologo

Per prenotazioni chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 al numero 0432949325.

Tolmezzo

29 aprile dalle 8.30 alle 13.30

Sede: Ospedale nuovo – 1° piano

Visite ginecologiche (su appuntamento, 15 posti disponibili)

Prenotazioni tramite la segreteria ambulatoriale della Struttura Ostetricia-Ginecologia al numero 0433 488240.