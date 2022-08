Maltempo in Friuli, fulmine in un bosco di Tolmezzo causa un incendio

Settimana all’insegna dell’instabilità meteo in Friuli.

Maltempo nella notte in Friuli dove oltre alle piogge, un fulmine si è abbattuto in un bosco causando un incendio che, grazie al tempestivo intervento, è stato domato in breve tempo.

Sul fronte meteo, oggi in Fvg sarà una giornata all’insegna dell’instabilità, con cielo nuvoloso in montagna e probabili rovesci alternati a fasi di tempo migliore. Una situazione che continuerà per tutta la settimana con cielo prevalentemente coperto qualche pioggia sparsa e qualche isolato temporale.