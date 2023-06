Dal mare ai monti, attraversare il Friuli sui treni degli anni ’30: ecco gli appuntamenti

Il programma dei treni storici in Friuli.

Un percorso attraverso le bellezze del territorio, che dà la possibilità di vivere l’emozione di viaggiare come si faceva quasi un secolo fa: tornano, infatti, i nuovi appuntamenti con i treni storici, frutto della collaborazione tra Regione Fvg, la Fondazione FS Italiane, Friuli Venezia Giulia Turismo e tanti Comuni ed associazioni del territorio.

La prima partenza a bordo di una locomotiva diesel con carrozze degli anni ’30 è prevista l’11 giugno, sulla tratta lungo la ciclovia FVG3 da Pordenone (alle 9) a Maniago (ore 10:05). I partecipanti, muniti di bicicletta, potranno percorrere in autonomia la ciclovia pedemontana. Per l’occasione, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) organizza un bike-tour da Maniago a Travesio (andata/ritorno): il tempo di percorrenza totale è di circa 4 ore per 38 km; il percorso è caratterizzato da brevi saliscendi e falsipiani e si svolge su ciclopiste e strade secondarie. Alle 12:00 è prevista una sosta presso Pieve di San Pietro Apostolo, per la visita alle famose opere del Pordenone e del Pilacorte. Alle 14:30 è previsto il rientro, passando per Sequals e Villa Carnera.

Appuntamento successivo il 18 giugno, con il Treno tra Laguna e Mare, per un percorso da Portogruaro a Latisana, San Giorgio di Nogaro (Marano Lagunare), Cervignano, Monfalcone Miramare e Trieste. Il viaggio di andata inizia alle 9, quello di ritorno alle 18.30.

Si va alla scoperta di Risorgive e Laguna, invece, il 25 giugno, con il treno con locomotiva elettrica che percorrerà la tratta da Trieste a Monfalcone, Cervignano del Friuli e Palazzolo Dello Stella. Infine, il treno “Aria di Friuli Venezia Giulia” previsto il 2 luglio da Trieste a Monfalcone, Gorizia, Udine e Gemona del Friuli (San Daniele del Friuli, in occasione di Aria di Festa). I biglietti costano 5 euro (adulti) o 2,50 euro (bambini) e negli appositi bagagliai dei treni “Centoporte” si possono caricare gratuitamente anche le biciclette.