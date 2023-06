Orari e regole per utilizzare la salita al Lussari.

Era stata asfaltata, tra le polemiche, per il Giro d’Italia e appena conclusa la manifestazione rosa è stata chiusa, provocando altrettanti malumori: ora però, è stata trovata la quadra e la salita al Lussari da domani, sabato 10 giugno, sarà aperta ai ciclisti tenendo ben presente che ci sono orari e regole da rispettare.

E’ stato infatti trovato l’accordo tra i Carabinieri per la Biodiversità (amministratori della foresta di Tarvisio per contro del Fec-Fondo Edifici di Culto che ne ha la proprietà) e la Vicinia di Camporosso che si occuperà della gestione del percorso. Innanzitutto, la pista sarà percorribile solo in salita per questioni di sicurezza; per scendere, invece, si dovrà utilizzare la telecabina.

Due sbarre, una a valle e una a monte, chiuderanno l’accesso in determinati orari e lungo il tragitto non mancheranno i controlli sul rispetto delle regole: la strada sarà infatti utilizzabile dai ciclisti dalle 9 alle 15 solo in direzione dalla valle al santuario (in caso di necessità, sarà percorribile anche in discesa ma con bici a mano) mentre dalle 6 alle 9 e dalle 16.30 alle 19 potrà essere percorsa dai mezzi degli operatori che hanno i locali sul Lussari. Dopo le 19, invece, sarà utilizzabile solo dai ciclisti che pernottano in una delle strutture del borgo. Per i pedoni, la strada sarà sempre percorribile.