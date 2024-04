Massi caduti sulla A23, riapre al traffico il tratto dell’autostrada

Riaperto il tratto dopo la frana.

Poco prima delle ore 17, sulla A23 Udine-Tarvisio è stato riaperto il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione Udine, tramite l’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta dopo l’evento franoso in corrispondenza del km 64 che questa mattina ha richiesto la temporanea chiusura del tratto. Pertanto, al momento il traffico transita su una corsia per senso di marcia.

Il provvedimento è stato adottato, dopo il completamento delle operazioni di ripristino del piano viabile, in via precauzionale, in attesa di definire, di concerto con gli Enti territoriali con cui ASPI è in contatto dalle prime d’ore di questa mattina, gli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza del fronte franoso esterno alle competenze di Autostrade per l’Italia, che ha causato la temporanea chiusura del tratto autostradale.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale, 6 squadre con 10 mezzi della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia. Attualmente, non si registrano turbative alla circolazione