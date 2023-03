Matrimonio in Friuli, ecco quali sono le date preferite per sposarsi

Le date preferite per il matrimonio in Friuli.

Quali sono le date preferite per un matrimonio in Friuli Venezia Giulia? Lo scorso anno il settore nuziale ha registrato un boom di nozze e, secondo i dati di Matrimonio.com, la directory di riferimento che racchiude più di 69.000 professionisti del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide, questo boom continuerà anche nel 2023.

Secondo gli indicatori globali del portale, questo sarà infatti un anno molto positivo per i matrimoni, con una previsione di aumento del 5% rispetto al 2019, l’ultimo anno di normale attività del settore prima della pandemia. Una delle principali ragioni dell’aumento è il fatto che il 2022 non sia stato in grado di assorbire pienamente tutti i matrimoni rinviati a causa della pandemia. Pertanto, quest’anno, oltre alle nuove celebrazioni, si continueranno a celebrare i matrimoni che non hanno ancora potuto avere luogo a causa dell’emergenza sanitaria.

Secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, gli sposi optano solitamente per i mesi nei quali il clima è più favorevole. Il 2023 conferma questo trend, regalando all’estate lo scettro della stagione preferita per sposarsi. Ecco, infatti, la top 5 dei mesi preferiti per le nozze di quest’anno delle coppie iscritte a Matrimonio.com:

Top 5 mesi più gettonati per gli sposi 2023 in Friuli Venezia Giulia (% rispetto al totale delle nozze in FVG)

Settembre (26.6%) Giugno (26.3%) Maggio (13.9%) Luglio (12.9%) Agosto (7.2%)

Top 5 giorni per gli sposi 2023 del Friuli Venezia Giulia (% rispetto al totale delle nozze in Friuli Venezia Giulia)

Sabato 2 settembre 2023 (5.5%) Sabato 9 settembre 2023 (5.5%) Sabato 3 giugno 2023 (5%) Sabato 10 giugno 2023 (4.8%) Sabato 24 giugno 2023 (4.6%)

Il sabato si conferma il giorno preferito della settimana delle coppie friulane per sposarsi. Considerando, però, che molti professionisti hanno già l’agenda quasi piena per quest’anno, soprattutto per l’alta stagione da maggio a ottobre, le coppie optano anche per giorni infrasettimanali come il giovedì.

1. UDINE (39.4% delle nozze della Regione)



Top 5 giorni per gli sposi 2023 di Udine (% rispetto al totale delle nozze di Udine)

Sabato 24 giugno 2023 (6.1%) Sabato 9 settembre 2023 (6.1%) Sabato 2 settembre 2023 (5.5%) Sabato 3 giugno 2023 (4.9%) Sabato 10 giugno 2023 (4.7%)

Top 5 mesi per gli sposi 2023 di Udine (% rispetto al totale delle nozze di Udine)

Settembre (28.3%) Giugno (24.8%) Luglio (13.4%) Maggio (13%) Agosto (7.1%)

2. PORDENONE (24.4% delle nozze della Regione)



Top 5 giorni per gli sposi 2023 di Pordenone (% rispetto al totale delle nozze di Pordenone)

Sabato 9 settembre 2023 (6%) Sabato 10 giugno 2023 (5.5%) Sabato 3 giugno 2023 (5.4%) Sabato 2 settembre 2023 (5.4%) Sabato 23 settembre 2023 (5%)

Top 5 mesi per gli sposi 2023 di Pordenone (% rispetto al totale delle nozze di Pordenone)

Giugno (26.3%) Settembre (26%) Maggio (14.8%) Luglio (13.4%) Agosto (6.5%)

3. TRIESTE (22.4% delle nozze della Regione)



Top 5 giorni per gli sposi 2023 di Trieste (% rispetto al totale delle nozze di Trieste)

Sabato 2 settembre 2023 (6.2%) Sabato 9 settembre 2023 (5.9%) Sabato 10 giugno 2023 (5.7%) Sabato 3 giugno 2023 (5.1%) Sabato 17 giugno 2023 (3.8%)

Top 5 mesi per gli sposi 2023 di Trieste (% rispetto al totale delle nozze di Trieste)

Giugno (30.5%) Settembre (26.5%) Maggio (13%) Luglio (10.4%) Agosto (6.6%)

4. GORIZIA (13.8% delle nozze della Regione)



Top 5 giorni per gli sposi 2023 di Gorizia (% rispetto al totale delle nozze di Gorizia)

Sabato 7 maggio 2023 (5.1%) Sabato 24 giugno 2023 (4.8%) Sabato 2 settembre 2023 (4.5%) Sabato 3 giugno 2023 (4.2%) Sabato 20 maggio 2023 (3.3%)

