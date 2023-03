L’incidente a Muzzana del Turgnano.

Incidente nel pomeriggio di oggi poco prima delle 18 a Muzzana del Turgnano. Per cause in corso di accertamento, un motociclista ha perso il controllo della sua due ruote in prossimità del cavalcavia.

Nell’impatto l’uomo è stato sbalzato dalla moto e ha terminato la corsa nel terrapieno, riportando traumi multipli. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Sores che hanno prestato le prime cure al ferito trasportandolo poi in ospedale con l’elicottero. Presenti anche i vigili del fuoco di Latisana che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso mettendo in sicurezza la zona dell’incidente.