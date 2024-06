Meret e Vicario, i portieri friulani agli europei con l’Italia di Spalletti

I due portieri friulani, di Udine, Meret e Vicario ai campionati europei con l’Italia di Spalletti. Tagliato il pordenonese Provedel.

Sono Alex Meret, prtiere del Napoli e Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham, i due friulani convocati dal ct Luciano Spalletti per gli europei di calcio che prenderanno il via la prossima settimana, dal 14 giugno, in Germania.

Niente da fare invece per un altro portiere made in Friuli Venezia Giulia, il laziale Ivan Provedel, tagliato proprio all’ultimo. Ma in fondo la cosa strana era proprio questa: tra i quattro portiere pre-convocati da Spalletti, solo l’ex milanista Donnarumma, ora Psg, non era friulano.

Alla fine ce l’hanno fatta Meret, nato a Udine, classe 1997, e Vicario, anche lui di Udine, classe 1996. Torna invece a casa il 30enne pordenonese Provedel, nonostante l’ottima stagione appena disputata con i biancazzurri della capitale.