Un premio agli studenti che inventano l’orologio più “creativo”

Premio destinato agli studenti degli istituti superiori di Udine e Pordenone, per l’orologio più creativo nel nome di Remigio Solari.

Un premio per l’orologio più creativo, destinato ai giovani talenti degli istituti superiori delle province di Udine e Pordenone, studenti che hanno messo a frutto il loro ingegno nel nome della famiglia orologiaria che ha fatto grande il nome del Friuli nel mondo: i Solari. Sabato 15 giugno, con inizio alle ore 10.00 presso l’Auditorium comunale di Pieria di Prato Carnico (ingresso libero fino a disponibilità dei posti, per prenotazioni: info@orologeriapesarina.com) ci sarà infatti l’evento di premiazione della prima edizione del “Premio Creatività Giovani Remigio Solari” organizzato dall’Associazione Orologiaria Pesarina, nell’ambito del progetto “Pesariis, Gorizia: testimonianze di operosità e traguardi di eccellenza” condiviso con cinque partner: Comune di Prato Carnico, Comunità di montagna della Carnia, Tec4I Fvg – Friuli Innovazione , Università di Udine – Sasweb Lab e Fondazione Coronini Cronberg.

Di 47 studenti inizialmente iscritti, sono 22 i giovani finalisti degli istituti superiori “Arturo Malignani”, “Fermo Solari” ed “Evangelista Torricelli” di Udine e Pordenone, i quali hanno portato a termine con lavori d’équipe l’elaborazione di manufatti creativi, secondo le finalità del bando che richiedeva di progettare e realizzare un orologio basato sul sistema a lettura diretta di Remigio Solari, cimentandosi così nell’ideare e produrre, con un design innovativo, l’involucro-scocca capace di contenere e far funzionare il meccanismo dell’orologio a palette.

Nell’evento di premiazione a Pieria di Prato Carnico, moderato dal giornalista Alessio Screm, l’autorevole giuria composta da esperti dell’industria e del design decreterà il progetto vincitore. I giurati sono Katia Bredeon, della società Solari di Udine, per il mondo dell’orologeria; Anna Aurora Lombardi, del Museo del Design FVG-MuDeFri, per il mondo del design, e Christian Bracich di Cpi-Eng Società di ingegneria di Trieste, per il mondo dell’Industria.