In Friuli nasce Pupà, il vino in onore dei padri e delle proprie radici

Monica Vettor lancia il suo terzo vino: il Merlot Pupà.

Monica Vettor rilancia la sfida del vino di qualità nel Pordenonese: vignaiola da tre generazioni grazie al nonno e al padre Claudio Vettor, che per primo ha creduto nella viticoltura delle terre di San Foca, a Nord di Pordenone, Monica presenta il suo Merlot in purezza da vitigni antichi.

Forte dell’esperienza storica e famigliare, nel 2020 Monica decide di avviare il suo progetto enologico con una boutique winery che porta il suo nome e con la realizzazione di vini in edizione limitata: poche bottiglie per ogni annata che possano esprimente, nello stesso tempo, la sua essenza femminile e il terroir da cui nascono.

Monica Vettor si contorna di una squadra di professioniste che possano sostenere e valorizzare il suo progetto, prima tra tutte la famosa enologa Vincenza Folgheretti, di origine siciliana ma residente in Toscana da tanti anni e che gira in lungo e in largo la penisola italiana come consulente enologica.

Il loro incontro professionale favorisce un proficuo scambio di idee che porta alla creazione delle prime bottiglie di un Prosecco Rosè Millesimato e del Pinot Grigio “Mireluta”, vini che iniziano oggi a ricevere i primi premi dalla critica e dai concorsi.

La presentazione alla vigilia della Festa del papà.

Martedì 18 Marzo 2025, data che precede la Festa del papà, Monica svela il suo terzo vino, il Merlot Pupà annata 2021. Si tratta di un merlot in purezza da un’antica vigna che ha più di 80 anni posta nell’Alta pianura Pordenonese. La raccolta delle uve avviene rigorosamente a mano, in cassette, e la sua vinificazione prevede una lunga macerazione e un affinamento in barrique di rovere francese per minimo due anni, con ulteriore affinamento in bottiglia. Una produzione compresa complessivamente tra le 500 e le 1000 bottiglie, a seconda dell’andamento dell’annata, e che possono essere dedicate a momenti di grande celebrazione, come appunto la Festa del papà e ogni altra occasione in cui si ricordano le proprie radici e gli anniversari.