Fiume Veneto alla lucciolata finale per sospenere l’Hospice di Aviano

La Lucciolata finale si è svolta a Gaiarine.

Si è svolta a Gaiarine la Lucciolata finale organizzata dall’Associazione “Via di Natale”, un evento di grande significato volto a sostenere l’Hospice che offre accoglienza ai malati in cura al CRO di Aviano e le loro famiglie. La manifestazione ha registrato la partecipazione di oltre un migliaio di persone, giunte da tutto il Triveneto per testimoniare il proprio impegno verso la solidarietà e il sostegno ai malati oncologici.

Tra i gruppi presenti, una delegazione di circa 70 persone provenienti da Fiume Veneto, dove la Lucciolata finale si era svolta lo scorso anno. Il gruppo, coordinato da Luciano Sacilotto, storico promotore di eventi a favore di “Via di Natale”, ha raggiunto Gaiarine in pullman per poi rientrare a Fiume Veneto, per la cena organizzata dal Gruppo Ricreativo Sportivo Culturale “Quartiere Primo Maggio”, in collaborazione con le Pro Loco locali. Un momento di condivisione che ha ribadito il valore della comunità e della vicinanza reciproca. Luciano Sacilotto, nonostante i suoi 90 anni, continua a essere una colonna portante delle iniziative benefiche, dimostrando con il suo entusiasmo e la sua dedizione che la solidarietà non conosce età.

Presente all’evento anche il vicesindaco di Fiume Veneto, Donatella Azzaretti, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: “L’amministrazione comunale sostiene con convinzione manifestazioni come la Lucciolata, che rappresentano non solo un momento di aiuto concreto per chi è nella sofferenza, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità. Questi eventi ci ricordano quanto sia fondamentale il contributo di ciascuno per il bene comune e quanto la solidarietà possa fare la differenza nella vita delle persone in difficoltà.” L’auspicio è che sempre più persone possano unirsi a questa grande catena di solidarietà, contribuendo a dare speranza e sostegno a chi ne ha più bisogno.