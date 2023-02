I mobili made in Friuli protagonisti della serie tv su Rai 2

I mobili di Natisa protagonisti della terza stagione de “La Porta Rossa”.

C’è anche un pezzo di Friuli nel grande successo della terza stagione de “La Porta Rossa”, la serie Tv di Rai 2 con protagonisti Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani le cui puntate hanno registrato oltre 1,5 milioni di spettatori ciascuna: in un ufficio ripetutamente inquadrato nella serie ci sono, infatti, mobili e arredi forniti dall’azienda di Moimacco Natisa.

“A La Porta Rossa – spiega il titolare di Natisa, Mauro Busolini – abbiamo fornito il tavolo “Shell plus”, la madia “Margot” e il totem porta oggetti “Twigs” che hanno contribuito ad arredare una delle ambientazioni della serie. Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con la splendida e amata serie Tv. Una collaborazione che si iscrive appieno nel quadro di attenzione che la nostra azienda ormai da tempo ha per il mondo della cultura e dello spettacolo e che nel recente passato ci ha portato a fornire arredi anche a eventi importanti come il Far East Film Festival di Udine o ad altre trasmissioni televisive”.

I vari passaggi dei mobili e arredi Natisa in eventi culturali e trasmissioni Tv nazionali, stanno contribuendo a far conoscere sempre più i prodotti dell’azienda di Moimacco che riscontrano un crescente successo di mercato e un aumento di vendite nel nostro Paese.

“La nostra azienda – chiarisce ancora Busolini – ha già una notevole notorietà sui mercati esteri in oltre 40 nazioni del mondo, ma il nostro intento è farci conoscere sempre di più anche in Italia e portare le persone interessate a visitare il nostro sito o, se possibile, la nostra show-room di Moimacco. In tal senso, la strategia di attenzione verso gli eventi e i prodotti culturali e di spettacolo nazionali sta dando i suoi frutti. Abbiamo, infatti, una percentuale crescente di clienti dal Triveneto e da tutta Italia e un continuo aumento dei fatturati“.

Una crescita che Natisa ottiene oltre che con la presenza dei propri prodotti nelle trasmissioni Tv e negli eventi culturali, anche con una rigorosa attenzione alla qualità, un profondo rispetto per l’ambiente certificato dall’utilizzo di vernici ad acqua e di materiali di recupero e dalla recente installazione di un grande impianto fotovoltaico da 160 Kwh, nonché con un servizio puntuale e personalizzato che consente a ogni cliente di avere una realizzazione sartoriale dei prodotti anche se ordinati in piccole quantità o addirittura in pezzi singoli.