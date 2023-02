In Friuli si cercano programmatori, c’è anche un corso gratuito

Nuove assunzioni per programmatori informatici.

Per il potenziamento del proprio organico della sede di Udine il Gruppo Euris Spa cerca nuove figure da formare preliminarmente tramite corso gratuito di programmatori informatici per sviluppare le competenze di sviluppo software. Il percorso (in partenza a febbraio, con durata di 424 ore, di cui 136 di stage in azienda) è proposto in collaborazione con il Servizio Interventi per i lavoratori e le imprese del Friuli Venezia Giulia e l’Ires Fvg. Al termine verrà valutato il possibile inserimento in azienda tramite contratto di lavoro commisurato alla professionalità dei candidati.

L’intervento formativo è finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per sviluppare software in ambiente Microsoft, tramite il framework .NET e linguaggio C# secondo il paradigma Object Oriented, creare e interrogare un database relazionale tramite SQL, applicare i principi Solid, i design pattern e le best practice, creare Web Api ed utilizzare gli strumenti di testing. Possono partecipare tutte le persone, disoccupate al momento dell’avvio del corso, con un forte interesse per l’informatica, la programmazione e l’ambito ICT, maturato anche attraverso approfondimento personale o scolastico.

È richiesta una conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2 e sarà titolo preferenziale il possesso di un diploma o di una laurea in ambito informatico o tecnico/scientifico e la conoscenza dei concetti base della programmazione informatica e ad oggetti.

È necessario presentare la propria candidatura entro l’8 febbraio al Servizio Preselezione del Centro per l’Impiego di Udine. Per le persone ammesse è prevista l’iscrizione al programma Piazza (da effettuarsi rivolgendosi al Centro per l’Impiego) e la sottoscrizione del Piano di Azione Individuale (PAI) con l’indicazione dell’operazione specifica.

La partecipazione al corso è completamente gratuita perché cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale.

Tutte le info sono disponibili dalla pagina dedicata sul sito dell’Ires: https://www.iresfvg.org/corso/tecniche-di-sviluppo-in-ambiente-net-con-linguaggio-c/