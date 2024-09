Montagne imbiancate, ecco dove è caduta la prima neve in Friuli

La prima neve sui monti del Friuli.

L’ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia ha portato piogge intense e, come previsto, e anche la prima neve della stagione. I primi fiocchi si sono posati in alcune delle località montane più conosciute della regione, come Pramollo, il Monte Lussari, Forni di Sopra e Sella Nevea.

Le previsioni meteorologiche avevano già annunciato l’arrivo della neve a quote elevate: oltre i 1000-1.500 metri sulle Alpi e tra i 1.500 e 2.000 metri sulle Prealpi. La perturbazione ha rispettato le aspettative, regalando uno spettacolo suggestivo in un periodo ancora lontano dall’affluenza turistica invernale.

Le località montane come Pramollo e il Monte Lussari hanno visto i loro paesaggi trasformarsi rapidamente in un bianco manto. Anche Forni di Sopra. A Sella Nevea, località nota per gli impianti sciistici e le attività alpine, la neve ha imbiancato le cime più alte, creando un’atmosfera invernale anticipata. Questa prima ondata di neve arriva dopo un periodo di piogge abbondanti e temperature in forte calo, un fenomeno che ha interessato gran parte del nord Italia.