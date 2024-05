Infortuni in montagna, due donne soccorse nel pordenonese

Doppio intervento del soccorso alpino questo pomeriggio nelle montagne Pordenonesi a Claut e Andreis.

Nel primo caso tra le 12.40 e le 14.15 la stazione Valcellina è intervenuta a quota1100 metri sulle Creste di San Gualberto, percorso molto frequentato dopo i lavori di sistemazione effettuati dai forestali,per soccorrere una donna 57enne di Udine che si è procurata una forte distorsione alla caviglia. La Sores ha attivato anche il secondo elicottero dell’elisoccorso regionale che ha imbarcato a Claut tre tecnici tra cui un sanitario e un tecnico di elisoccorso e li ha sbarcati sulla cresta con pattino a terra. La donna è stata imbarcata e consegnata a valle all’ambulanza.

Il secondo intervento si è svolto tra le 14 e le 15.30 quando la stazione di Maniago è intervenuta ad Andreis allertata dalla Sores per soccorrere una donna che si è procurata una frattura ad un arto inferiore presso la grotta del Landro del Fara. La signora, una cividalese di 68 anni, si era recata con il marito sul Monte Fara e ne era ridiscesa ma passando per la grotta è caduta procurandosi l’infortunio. Due soccorritori si sono portati lungo una pista forestale con il furgone in quota e poi si sono divisi per raggiungere a piedi, uno dal basso e uno dall’alto con la barella, la ferita.

Raggiunti poi da altri due soccorritori, hanno provveduto a imbarellarla e con manovre di corda a portarla fino al furgone in attesa dell’ambulanza che scendeva dal primo intervento di Claut e che ha imbarcato anche lei. Sul posto anche i Carabinieri di Montereale Valcellina.