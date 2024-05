A Nimis il vino si trasforma in acqua, il progetto solidale per il Kenya

Il progetto Diamo un taglio alla sete.

Anche quest’anno si ripeterà a Nimis il miracolo al contrario della trasformazione del vino in acqua. Torna infatti il progetto Diamo un taglio alla sete dove le offerte per il vino solidale si trasformano in un aiuto concreto per creare pozzi d’acqua in Kenya.

La storia e il viaggio in Kenya.

Tutto iniziò nel 2006 con il viaggio di Anna Laurencig, in Kenya. Destinazione non le spiagge di Malindi, ma una regione arida e distante dalle mete turistiche: il Turkana, dove vive e opera da oltre 40 anni suo cugino Dario Laurencig, missionario comboniano laico originario delle Valli del Natisone. Nel Turkana, a Lokichar, dove fratel Dario ha realizzato un Centro per bambini disabili intitolato a Papa Giovanni Paolo II, Anna rimane un mese e più.

Quando torna a casa, racconta agli amici la sua esperienza e mostra un reportage fotografico: il paesaggio desertico del Turkana, la missione di Lokichar e la trivellazione dei pozzi. Da quelle foto nasce un calendario, distribuito a fronte di offerte da destinare alle opere di fratel Dario. E’ da quel gruppo (chiamato“Fuori di sesta”) che nasce il progetto Diamo un taglio alla sete: un “vino solidale” distribuito in cambio di un’offerta destinata a fratel Dario.

Il vino e la Festa della solidarietà.

Il vino è il risultato di una grande gara di generosità dove gli enologi offrono la materia prima, i loro fornitori mettono a disposizione gratuitamente tutto il resto: bottiglie, tappi, etichette, imballaggi… Dal 2006 ad oggi sono stati raccolti oltre 500 mila euro, sono state prodotte quasi 50 mila bottiglie e oltre 4 mila magnum. Solo dall’inizio dell’anno 2024 Fratel Dario ha trivellato altri 3 pozzi e non intende fermarsi.

E anche quest’anno a Nimis si prepara alla Festa della Solidarietà, in programma il 15 e 16 giugno presso le cantine I Comelli. Tornano le cucine dal mondo, un viaggio itinerante con i sapori di tutto il mondo. Quest’anno saranno 32 gli stati dal mondo e cucine locali che si presenteranno con i loro piatti. Perù, Sardegna, Friuli, Brasile, Marocco: questi alcuni Stati amici presenti con tante attività per i bambini e per i più grandi.