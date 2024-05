Stroncato in pochi mesi dalla malattia, addio ad Alessandro Cereser

Si è spento Alessandro Cereser: solo pochi mesi fa la scoperta della malattia.

Se n’è andato in pochi mesi, strappato ai suoi cari e all’amato windsurf via da una malattia scoperta solo lo scorso febbraio: Alessandro Cereser, pordenonese di Prata, si è spento nella notte tra sabato e domenica all’età di 45 anni.

Ricoverato al Cro di Aviano da una decina di giorni, Cereser era in terapia dopo un intervento chirurgico subito all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. La malattia non gli ha lasciato scampo. Alessandro era stato un vero campione di windsurf. Aveva iniziato a praticarlo da bambino a Marina Julia, seguendo le orme del padre. Il suo talento era stato presto notato.

Alessandro aveva partecipato con ottimi risultati a diverse gare, arrivando a competere per ben cinque volte ai Mondiali juniores. Ma anche dopo non aveva mai smesso di praticare il windsurf, anche a livello amatoriale, insegnandolo ad altri appassionati. L’anno scorso, dopo che si era trasferito in Toscana, era stato chiamato dall’olimpionica Alessandra Sensini alla sua scuola, la Water World di Marina di Grosseto.

Alessandro Cereser aveva compiuto 45 anni a gennaio. Poco dopo, la scoperta della terribile malattia. Lascia la compagna Giusy, la figlia Silvia, i genitori Giuseppe e Irene e la sorella Alessia. I funerali saranno celebrati domani, martedì 21, alle 15 nella chiesa di Santa Lucia di Prata.