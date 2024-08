Morto per un malore improvviso nella sua casa di Attimis Giorgio Olmoti, narratore di fama nazionale.

Un malore improvviso, sabato notte, ha strappato alla vita Giorgio Olmoti, noto storico dei linguaggi mediali e storyteller di fama nazionale. Olmoti, 59 anni, viveva tra Borgo Pecol, ad Attimis, e Torino, e nel corso della sua carriera aveva collaborato con numerosi artisti, musicisti, editori e istituzioni culturali in tutta Italia.

Sempre pronto a spaziare tra diverse forme di narrazione e insegnamento, Olmoti era apprezzato per le sue lezioni spettacolo insieme a cantautori come Federico Sirianni, Paolo Enrico Archetti Maestri degli Yo Yo Mundi e Tiberio Ferracane, oltre che per il suo contributo a progetti discografici, come l’ultimo lavoro di Giovanni Battaglino. Era anche autore di numerosi saggi e articoli per riviste di musica e fotografia, e aveva firmato prodotti multimediali e organizzato corsi sulla didattica digitale e la narrazione orale.

Olmoti, che amava definirsi semplicemente come un “narratore”, si è sentito male sabato notte, ad Attimis, appena rientrato a casa dopo un giro in moto. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori del 118, accorsi sul posto. Lascia la moglie Stefania.