L’Academy Autostrade Alto Adriatico offrirà percorsi didattici all’avanguardia in collaborazione con università

Autostrade Alto Adriatico è lieta di annunciare la nascita dell’Academy Autostrade Alto Adriatico, nuovo centro di eccellenza dedicato alla formazione, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo sostenibile nel settore della mobilità e delle infrastrutture autostradali. Tra gli obiettivi dell’Academy quello di migliorare le performance aziendali, attraverso la modifica del metodo organizzativo e lavorativo, e di agevolare il passaggio generazionale con una formazione ad hoc e periodica per tutti i ruoli dell’intera struttura.

L’Academy si pone l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati, offrendo percorsi didattici all’avanguardia in collaborazione con università, centri di ricerca e aziende leader del settore, enti di formazione e Its. I programmi includeranno, tra l’altro, corsi su tematiche come la digitalizzazione delle infrastrutture, la sicurezza stradale, la manutenzione predittiva, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo delle competenze manageriali.

L’importanza della formazione.

“La creazione dell’Academy rappresenta una vera e propria rivoluzione – dichiara il Presidente di Autostrade Alto Adriatico, l’avvocato Marco Monaco –per essere pronti a gestire i cambiamenti tecnologici già in atto, verso un futuro più sicuro, tecnologico e sostenibile. Puntiamo a valorizzare i talenti e a preparare le nuove generazioni di professionisti che guideranno l’evoluzione del nostro settore”.

“La formazione – sottolinea il Presidente della Concessionaria autostradale – è uno dei punti cardine della società ed è indispensabile per far evolvere l’azienda, d’intesa con le organizzazioni sindacali ed i lavoratori, nell’ambito del già esistente “Comitato Paritetico”. Si tratta di uno strumento essenziale che intendiamo garantire alle risorse interne e a quelle che fin dai prossimi mesi verranno assunte”.

La collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.

Fondamentale la collaborazione con l’Assessorato regionale del Friuli Venezia Giulia al lavoro ed alla formazione, anche in relazione all’utilizzo della formazione finanziata e della certificazione delle competenze acquisite dal personale. Le prime basi sono state poste nel corso dell’incontro tra il Presidente di Autostrade Alto Adriatico e l’assessore al lavoro e alla formazione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen.

“È importante che una società così rilevante nel panorama regionale e nazionale si rivolga alla nostra direzione per accompagnare i percorsi di formazione e inserimento lavorativo del suo personale, ben comprendendo che sulle persone si gioca la vera competitività – afferma l’assessore regionale Rosolen -. L’ampio panorama di servizi ed enti formativi che la Regione offre deve essere patrimonio del territorio e siamo disponibili ad accompagnare una visione che può fare scuola per tutte le società partecipate e controllate. Una sfida che cogliamo e di cui vogliamo essere parte attiva e propositiva“.