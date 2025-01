Cerimonia di inaugurazione per la cancellata di ingresso all’ex Caserma Franco Martelli, precedentemente sede dell’8° Reggimento Bersaglieri di Pordenone e oggi area occupata dal nuovo ospedale. Il corteo si è ritrovato in piazzale Caduti di Nassiriya da dove ha proseguito fino al luogo dell’inaugurazione presso l’ospedale civile “Santa Maria degli Angeli”.

La cerimonia di inaugurazione.

“Si tratta di un monumento che ricorda una caserma tra le più importanti della nostra regione, quella che ha ospitato l’ottavo reggimento bersaglieri fino al 1975 e che ha ospitato i bersaglieri fino al 1991 – ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante – . È un ricordo di quella che è stata una parte fondamentale della città, che ha ospitato tante caserme e di conseguenza ha visto una presenza di moltissime persone da tutte le parti d’Italia, perché quattro quinti dell’esercito erano presenti in Friuli Venezia Giulia. Si tratta della nostra storia ed è una storia che non va dimenticata”.

“Può forse essere difficile pensare che della storia delle unità militari possano far parte anche gli edifici che le ospitano, eppure non può che essere così perché quelle mura hanno testimoniato la vita di tanti che come in una famiglia mettono in comune gioie, dolori ed aspettative, a volte per lunghi anni.

Quindi una seconda casa sì, ma sempre una casa” ha concluso Amirante, aggiungendo che “il monumento nasce per essere dedicato proprio a tutti coloro che hanno attraversato quella porta per anni o solo per pochi giorni e ne hanno solo il ricordo: oggi possono, grazie alla presenza fisica di un luogo da visitare, poterla tramandare”.