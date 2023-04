Il risveglio sui monti del Friuli sotto la neve: le previsioni dei prossimi giorni

I monti del Friuli si sono svegliati sotto un incantevole manto bianco di neve, che ha trasformato i paesaggi in un’immagine da cartolina invernale. Un evento che ha reso ancora più affascinante e pittoresco il già suggestivo scenario montano della regione. Nonostante la neve abbia causato qualche disagio nelle strade e nei sentieri di montagna, l’atmosfera ha ripagato i visitatori.

Le previsioni dei prossimi giorni.

Per oggi sono previste ancora precipitazioni sparse in genere deboli o moderate con la quota neve a 900 metri, fino a fondovalle nel tarvisiano. La situazione migliorerà leggermente per la giornata di domani o domenica, anche se saranno possibili ancora rovesci. Per il bel tempo invece si dovrà attendere almeno fino a lunedì, quando le nuvole lasceranno gradualmente spazio al sole e le temperature saranno in leggero aumento.