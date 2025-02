Inaugurata la nuova pista ciclabile tra San Giorgio di Nogaro e Torviscosa.

Un nuovo passo avanti per la mobilità sostenibile e la sicurezza dei ciclisti lungo la statale 14. È stata inaugurata la nuova pista ciclabile che collega San Giorgio di Nogaro a Torviscosa, un’opera attesa da anni che migliora la viabilità per i residenti e offre nuove opportunità per il cicloturismo nella Bassa Friulana.

Il progetto è stato realizzato con un investimento complessivo di oltre 1,1 milioni di euro: circa 280mila euro sono stati stanziati dal Comune di San Giorgio di Nogaro per il tratto di sua competenza, mentre la pista ciclabile in territorio di Torviscosa è stata finanziata da Fvg Strade con un contributo superiore ai 900mila euro.

Un’infrastruttura strategica per residenti e turisti

L’importanza dell’opera è stata sottolineata dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, intervenuto al taglio del nastro. “La Regione crede fortemente nella mobilità sostenibile e sta investendo con convinzione sulla ciclabilità”, ha dichiarato Bordin. “Il nostro obiettivo è duplice: garantire maggiore sicurezza ai residenti, che attualmente affrontano difficoltà nel percorrere la statale 14, e creare un’infrastruttura di grande valore turistico”.

Bordin, dopo aver ricordato il progetto della TriLiVe con i suoi 46 milioni di euro stanziati quale esempio concreto di questo impegno, ha aggiunto: “Oggi inauguriamo un tratto fondamentale a

Torviscosa lungo la statale 14, che si inserisce in un ulteriore piano. I 7,5 milioni di euro già destinati al primo tratto ciclabile che arriva fino a Muzzana rappresentano la realizzazione di un sogno, quello della ciclabile sulla 14 che arriverà fino a Latisana“.

“Inoltre, l’acquisizione del sedime della vecchia linea ferroviaria tra San Giorgio e Palmanova ci permetterà di sviluppare un reticolo ciclabile che valorizzerà ulteriormente il nostro territorio. Lavoriamo in sinergia con le amministrazioni locali per rendere questa rete ciclabile sempre più fruibile e attrattiva, sia per i cittadini sia per i turisti”.

Un’opera attesa da anni

Il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate, ha ripercorso le tappe della realizzazione della ciclabile, sottolineando il lungo iter progettuale. “Il primo affidamento di incarico risale al 2017, il progetto esecutivo è stato approvato nel 2022 e i lavori si sono conclusi a settembre 2024”, ha spiegato. “Questa infrastruttura non solo incentiva l’uso della bicicletta per motivi di salute, ma contribuisce anche alla riduzione delle emissioni inquinanti causate dai mezzi su gomma”.

Anche il sindaco di Torviscosa, Enrico Monticolo, ha evidenziato il valore strategico della pista ciclabile: “Spero che questa opera sia un ulteriore passo verso una collaborazione proficua tra i nostri Comuni. La ciclabile è fondamentale per la sicurezza dei cittadini, esposti al traffico pesante, e per incentivare uno stile di vita sostenibile”.