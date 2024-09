L’Osteria della Stazione a Milano.

Per i friulani a Milano è un punto di riferimento e di ritrovo, storico e imprescindibile; per i milanesi, doc o d’adozione, il luogo in cui assaggiare il gusto autentico del Friuli, dai piatti ai prodotti più tipici e golosi: All’Osteria della Stazione, guidata da 12 anni dall’udinese Gunnar Cautero, “il nido dell’Aquila araldica della bandiera del Friuli dischiude le ali per andarsi a riposare”, come scrive Matteo Bellotto nel testo che campeggia sulla home page del sito web del locale.

Sito web che si può leggere in friulano, oltre che in italiano, inglese e spagnolo. E locale dove, oltre a servire una carrellata di salumi, prodotti, piatti e vini d’eccellenza regionale, sono capaci di spadellare oltre 4mila 400 frichi l’anno.

Oggi, lunedì 2 settembre, Gunnar Cautero ha ricevuto la meritata Targa “Qui si mangia friulano” dal presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo. Un simbolo che riunisce ristoranti, trattorie e locali non solo “in patria”, ma anche fuori dai confini regionali, “dove ci sono realtà come l’Osteria della Stazione – ha detto Da Pozzo – che ci fanno da accoglienti, importantissimi portabandiera, con passione, dedizione ed entusiasmo, oltre che con la qualità e autenticità dell’offerta”.