Cade ultraleggero nelle campagne di Premariacco, due gravissimi

Ultraleggero caduto nell’area di Premariacco.

Un ultraleggero è caduto nel pomeriggio di oggi, 2 settembre, attorno alle 17, nelle campagne di Premariacco, limitrofe al campovolo San Mauro da cui era decollato verso le 16. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Attivata dalla Sores, è intervenuta la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Cividale, supportata dal funzionario di guardia del comando friulano.

Giunti sul posto i soccorritori hanno trovato un aeromobile che era caduto, incendiandosi, in un uliveto adiacente alll’aviosuperficie e i due occupanti, un istruttore (un uomo di 31 anni) e il passeggero (una giovane del Pordenonese), erano riversi a terra ustionati. Mentre parte della squadra dei pompieri ha coadiuvato il personale sanitario a soccorrere le due persone, il resto dei soccorritori ha provveduto all’estinzione di alcuni focolai e alla successiva bonifica delle sterpaglie che si erano incendiate a seguito dell’incendio dell’aeromobile.

Secondo le prime informazioni, le due persone che erano a bordo, di cui una giovane, sono in condizioni gravissime; sono state portate all’ospedale di Udine dove si trovano in prognosi riservata. Sul posto, per quanto di competenza, i carabinieri. Dell’accaduto è stato avvisato il Pm di turno.

