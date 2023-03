Parapendio e deltaplano, parte la stagione di Volo Libero in Friuli

Il gemonese è ormai da parecchi anni luogo privilegiato per lo svolgimento di manifestazioni sportive di livello internazionale e tra queste a farla da padrone è il volo libero, che si conferma come importante opportunità di sviluppo territoriale all’insegna del turismo sportivo ed esperienziale e della sostenibilità, grazie alla totale integrazione con l’ambiente e la natura.

Al decollo si arriva in bici.

Motore di questo fermento in ambito sportivo è l’ASD Volo Libero Friuli, che da anni si occupa dello sviluppo di deltaplano e parapendio e che nel 2022 ha avviato il progetto “Bike&Fly”, per consentire a soci e appassionati di raggiungere il decollo noleggiando una e-bike della propria flotta per poi librarsi in volo, mentre la bicicletta viene recuperata con i mezzi dell’ASD che quotidianamente raggiungono il decollo per trasportare gli appassionati e gli atleti.

La stagione di Volo Libero.

La stagione delle competizioni di volo libero prenderà il via con la gara internazionale “Freedom Open”, che si svolgerà dal 29 aprile al 5 maggio con decollo dal Monte Cuarnan ed atterraggio a Bordano, dove sarà allestito anche il centro operativo. A fronte dei 130 posti disponibili per gareggiare, sono circa 450 le preiscrizioni pervenute da piloti provenienti da 29 Paesi, confermando la forte attrattiva dell’area gemonese quale campo di gara, grazie anche alla possibilità di estendere la competizione nel vicino territorio sloveno.

Dal 16 al 21 maggio sarà la volta del “Campionato Italiano di Deltaplano – Sportland Hang Gliding Trophy 2023”, con 80 atleti in gara, tra cui i piloti della nazionale italiana di deltaplano, attuali campioni del mondo ed europei in carica. Nel mese di luglio – dal 16 al 23 – sarà la volta della SRS Italian Edition, con 350 piloti preiscritti provenienti da oltre 40 Paesi. Anche queste due importanti competizioni avranno come punto di decollo il Monte Cuarnan e atterraggio a Bordano.

Dal 10 al 15 agosto sul Lago dei Tre Comuni tornerà a dare spettacolo l’edizione 2023 di “Acromax”, tappa del circuito di Coppa del Mondo di Parapendio Acrobatico, che vedrà cimentarsi e sfidarsi in spettacolari manovre aeree i 50 migliori piloti al mondo di questa disciplina.

Un evento che attrae ogni anno centinaia di visitatori e turisti anche grazie alle numerose attività collaterali organizzate fronte lago e che torna dopo la battuta d’arresto dello scorso anno, a causa dell’inagibilità della strada che conduce al decollo del Monte San Simeone.

La stagione alle porte e il ricco palinsesto di manifestazioni e competizioni offre l’opportunità per consolidare e rafforzare le strutture e i servizi che già oggi rendono l’area di Gemona del Friuli e dei Comuni limitrofi uno dei principali punti di riferimento per il volo libero e per continuare a incentivare e supportare lo sviluppo di un turismo territoriale all’insegna dello sport e della sostenibilità ambientale.

Indotto diretto ed indiretto.

Si considera che l’indotto generato dai quattro eventi di volo equivalga a 700 presenze totali tra atleti e accompagnatori, generando indicativamente 5.000 pernottamenti sul territorio – con un valore stimato di circa 350.000€ di ricaduta per il solo vitto e alloggio. A questi si sommano i fondi investiti tra finanziamenti pubblici, quote gara e risorse private del valore di oltre 150.000€ che sommate generano un importo superiore ai 500.000€ di indotto complessivo.