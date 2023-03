Rissa in campo, partita persa per entrambe le squadre

La partita tra Prata calcio e Liventina San Odorico sospesa per rissa.

Ancora un episodio di violenza sui campi da calcio del Friuli. La partita tra Prata calcio e Liventina San Odorico, valida per il campionato juniores under 19, è stata persa da entrambe le squadre con il punteggio di 0-3. E’ questa la decisione del giudice sportivo dopo che il match del 4 marzo è stato sospeso per una rissa quando mancavano pochi minuti all’intervallo.

Gli animi si sono scaldati al 35esimo del primo tempo quando l’arbitro ha dovuto momentaneamente interrompere il match per gli screzi di alcuni giocatori che si sono spintonati. Poco dopo, al 43esimo minuto la situazione si è ripetuta e il direttore di gara ha deciso di sospendere definitivamente la partita anche per salvaguardare l’incolumità dei calciatori. Spinte, pugni e schiaffi che vedevano protagonisti i giocatori di entrambe le squadre, si legge nel referto dell’arbitro.

La palla è quindi passata al giudice sportivo che ha deciso la sconfitta per entrambe le squadre in campo. Al momento non sono stati invece presi provvedimenti individuali per i giocatori, ma gli atti sono stati trasmessi alla Procura Federale per eventuali approfondimenti.