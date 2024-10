La vela si chiude all’improvviso, parapendista precipita per 20 metri

Il parapendista era sul Monte Valinis.

La stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores assieme all’elisoccorso regionale tra le 14 e le 15.30 circa per soccorrere un parapendista caduto da un’altezza di circa venti metri sul Monte Valinis.

L’uomo, un austriaco sulla cinquantina – non note le sue generalità- è stato visto precipitare nei pressi della cima del monte a seguito della chiusura improvvisa della vela. Nell’impatto al suolo ha riportato vari traumi e una frattura ad un arto superiore.

Data la posizione in prossimità della cima la missione di soccorso è stata portata a compimento dall’equipe dell’elisoccorso regionale, composta da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. L’equipaggio è stato sbarcato con i pattini a terra in un’area prativa e si è portato a piedi dal ferito, che è stato stabilizzato e poi imbarellato. Le manovre di recupero sono state effettuate con due verricellate. Il ferito è stato portato in ospedale a Udine.