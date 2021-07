La finale dell’Europeo contro l’Inghilterra.

Comunque vada, sarà un successo. Non si può usare espressione migliore per descrivere questa Notte magica in Friuli, con la finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra. Sarà un successo a prescindere dal risultato, perchè la gioia che la Nazionale è riuscita a regalarci, in questa competizione tra i grandi del pallone del Vecchio continente, ci resterà dentro. Televisioni sintonizzate a partire dalle 21 sul calcio di inizio, ma soprattutto maxischermo fuori dai locali e nelle piazze, anche se a Udine non ne è stato allestito uno ufficiale.

Una scelta non condivisa da molte delle altre amministrazioni locali. Ad esempio, solo per citarne alcuni, si potrà esultare tutti insieme in piazzale dell’Emigrante a Tolmezzo o in piazza Grande a Palmanova.

Il fronte comune, invece, è stato sui controlli e sulle ordinanze. Non si potranno consumare bevande in bicchieri di vetro o lattine e bisognerà evitare assembramenti. Le forze dell’ordine sono allertate e si preparano ad un maxi piano di controlli.

