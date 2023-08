Microfestival anima i piccoli paesi della montagna friulana.

Torna, con la sua settima edizione, Microfestival: rassegna itinerante di arte performativa che dall’11 al 14 agosto, porterà spettacoli e musica in quattro piccoli paesi della regione.

Gli appuntamenti dell’iniziativa, ideata da Puntozero, sono Socchieve l’11 agosto, Lusevera il 12, Prato Carnico il 13 e Trava di Lauco il 14. Le giornate di festival saranno organizzate tutte secondo la medesima scaletta: alle 16 si potrà partecipare a una passeggiata immersi nel fresco del bosco, accompagnati da una guida naturalistica di Wildroutes APS. Alle 18.30 avrà inizio lo spettacolo ideato dagli artisti durante la loro residenza e a seguire si continuerà con musica e festa insieme.

Gli spettacoli proposti nelle località montane, infatti, saranno il risultato di una residenza artistica in programma, quest’anno, dal 5 al 10 agosto, a Lusevera. Lì gli artisti coinvolti (Valeria Girelli, Gilberto Innocenti, Alberto Mariotti, Sandro Pivotti, Paolo Paron, Mariagrazia Plos, Miriam Russo), creeranno uno spettacolo comico, con la regia e la dramaturgia di Natalie Norma Fella e Giulia Zacchini, e video di Alberto Mariotti, che andrà in scena nei paesi delle montagne friulane: luoghi ai margini dove più che in altre aree la multiculturalità ha giocato e gioca un ruolo identitario fondamentale, zone di frontiera, di passaggio e di rifugio, superfici di contatto fra identità culturali e linguistiche differenti. Proprio i luoghi che il Festival desidera raccontare e a cui vuole dare voce.

Il programma di Microfestival.

Si comincerà venerdì 11 agosto a Socchieve, in località Mediis, all’Osteria al Cervo; il 12 appuntamento a Lusevera presso l’Area festeggiamenti; domenica 13 tutti a Prato Carnico presso Piazzetta della Fontana; a chiudere l’edizione sarà invece l’appuntamento in programma a Trava di Lauco il 14 agosto presso Piazza della Chiesa.

Il festival sarà aperto da due concerti jazz curati dall’Associazione Culturale Društvo Šik di Nova Gorica. Il primo si terrà mercoledì 9 agosto, alle 21, allo spazio Fri-Fru-Fra Koncertni Cikel a Šempeter pri Gorici (Nova Gorica). Il secondo, sempre alle 21, all’Azienda Agricola Gradnik

di Plessiva.