Tre friulani volano alla finale nazionale del Più Bello d’Italia

Saranno alla finale nazionale de Il Più Bello d’Italia.

Sono tre i friulani che si sono qualificati per la finale nazionale de “Il più bello d’Italia”: sono Federico Termentini, Sebastiano Secco ed Erik Mema.

Passa in finale Federico Termentini, 20 anni di Pordenone, del segno del sagittario è alto 1.85 e il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un nutrizionista per un top club calcistico. Altro concorrente qualificato per la finale nazionale è Sebastiano Secco, 17enne di San Vito al Tagliamento. Sebastiano è alto 1.92, del segno della vergine, nella vita studia al liceo scientifico e il suo sogno è diventare un giocatore di basket ufficiale NBA.

Il terzo classificato entrato nella finale di Alassio e’ Erik Mema, 20enne di Fiume Veneto, è stato eletto Il più bello d’Italia per la tv. Studente in economia, ma al tempo stesso sogna di entrare nel mondo dello spettacolo come Dj di fama e Broker finanziario. Erik è alto 1.86 ed è del segno dei pesci.



La finale Nazionale è prevista dal 23 agosto con la serata conclusiva di domenica 25 agosto ad Alassio.

Il concorso.

Il concorso de Il Più Bello d’Italia che nel lontano 1991 incoronò Gabriel Garko, a breve eleggerà il vincitore di questo 2024.

Moltissimi i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione e i bellissimi ragazzi presenti alle finali regionali, dopo essersi sfidati in tre diversi momenti di votazione -casual, elegante e costume da bagno- sfilando davanti ad un’attentissima giuria, hanno scoperto il verdetto.