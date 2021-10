Il podista morto durante la gara in Friuli.

Shock durante la gara La Clautana a Claut. Un podista impegnato nella competizione è morto dopo aver accusato un malore fatale in prossimità della Stalla Ciol de Cià Stort.

A stroncare l’uomo potrebbe essere stato un arresto cardiocircolatorio. Sono stati gli altri concorrenti ad averlo scorto esanime a terra, chiamando i soccorsi. Erano da poco passate le 9.

Il corpo esanime dello sportivo, Bruno Taffarel, 56 anni, nato a Udine e residente a Cordenons, giaceva sul sentiero che conduce al Col dei Piais dal Campeggio Tree Village. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi inviati dalla Sores Fvg, e le manovre di rianimazione per oltre 40 minuti, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono subito arrivati due soccorritori del Soccorso Alpino della stazione Valcellina che presidiavano il percorso di gara e hanno coadiuvato una infermiera, che a sua volta partecipava alla corsa, a praticare il massaggio cardiaco. Pochi minuti dopo è arrivato anche il defibrillatore e quasi contestualmente l’elisoccorso. Nonostante i ripetuti tentativi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata elitrasportata a valle dove i carabinieri di Cimolais hanno espletato le previste pratiche formali.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Maniago e l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

