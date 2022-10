E’ successo alla partita di calcio tra Sesto Bagnarola e Flumignano

Dopo 12 gol subiti in 45 minuti, la clamorosa decisione: il Flumignano Calcio non è sceso in campo per il secondo tempo.

E’ accaduto ieri, nella partita di Seconda Categoria-Girone D, che vedeva il Flumignano giocare sul campo del Sesto Bagnarola (Sesto al Reghena): un match dominato dai padroni di casa che nel primo tempo hanno messo a segno una dozzina di reti a zero.

A pesare, per la formazione rossoblù, sono stati infortuni e assenze che l’hanno costretta ad affrontare la partita con gli uomini contati e senza portieri di ruolo. Il risultato dei primi 45 minuti ha ovviamente avvilito la squadra che all’intervallo, d’accordo con arbitro e avversari, ha deciso di non giocare la ripresa, preferendo la sconfitta a tavolino.