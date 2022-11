Quattro Ristoranti in Friuli, ecco le indiscrezioni sui locali in gara

La puntata di 4 Ristoranti girata in Friuli

Una settimana fa, Alessandro Borghese è ritornato in Friuli per una nuova puntata di Quattro Ristoranti, la trasmissione di Sky che gira l’Italia alla scoperta delle eccellenze e peculiarità gastronomiche locali.

Con la sua simpatia, si è attirato la curiosità e l’affetto di molti friulani che ne hanno approfittato per fare un selfie con lo chef e conduttore; e lui, d’altronde, si è ben calato nelle tradizioni del Friuli, come dimostrano suoi post pubblicati mentre era in regione.

Già si sapevano le località in cui la puntata avrebbe fatto tappa, ma ora ci sono indiscrezioni anche sul nome dei locali: secondo i rumors, infatti, in gara per questa nuova sfida ci sarebbero la Casa della Contadinanza (in Castello a Udine), Al Castello di Fagagna, Al Paradiso di Pocenia e Al Zuc di Pagnacco.

Il riserbo è invece totale sul vincitore della puntata. Per conoscerlo dovremo attendere la messa in onda, che potrebbe non essere lontana: si parla di dicembre o del prossimo gennaio.