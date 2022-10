Quote latte, multe milionarie in Friuli: tutto da rifare

Il Consiglio di Stato riporta indietro la questione multe quote latte.

Multe milionarie per le quote latte, tutto da rifare: il Consiglio di Stato ha infatti annullato le decisioni che erano state favorevoli agli allevatori. In sostanza, sostenendo che i crediti voluti da Agea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura, risultavano prescritti, il Tar del Friuli avrebbe dimenticato, per così dire, l’approfondimento istruttorio.

Tutto da rifare per le 19 aziende agricole del Friuli coinvolte, quindi: a deciderlo la terza sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto i ricorsi di Agenzia delle entrate e Agea. Tornano quindi in bilico gli 8,2 milioni oggetto delle cartelle esattoriali, debito che sarebbe dovuto al presunto sforamento delle quote latte da parte degli allevatori.