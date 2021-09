Gli incidenti per la pioggia e l’asfalto scivoloso in Friuli.

Le abbondanti piogge, unite all’asfalto scivoloso, sono state la causa di alcuni incidenti stradali in Friuli nella mattinata odierna.

I sinistri, le cui cause sono in corso di accertamento, hanno interessato diverse zone. Poco dopo le 8 si è verificato un incidente sulla rotatoria vicina al centro commerciale Bennet di Pradamano, con lunghe code che sono arrivate fino in viale Palmanova. Un altro schianto è accaduto a Trivignano. Un’auto, inoltre, è finita nel fosso tra Santo Stefano e Persereano.

Con l’ondata di maltempo delle scorse ore, non sono mancati gli inconvenienti sulla strada.

