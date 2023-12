I ragazzi delle medie leggono le fiabe per i bimbi nel Calendario Radiofonico dell’Avvento

Il Calendario radiofonico dell’Avvento 2023.

Ventiquattro storie, una al giorno fino alla vigilia di Natale, narrate dai ragazzini della scuola media: è la nuova edizione del Calendario Radiofonico dell’Avvento, proposto da Radio Magica all’interno delle attività di LeggiAMO 0-18 e all’insegna dell’inclusività.

Un calendario tutto da ascoltare, che accompagnerà durante le feste natalizie con storie ispirate alle fiabe classiche e alle fiabe della tradizione popolare raccolte da Italo Calvino. Una lettura diversa ogni giorno, dal 1° al 24 dicembre, per rallegrare l’atmosfera natalizia attraverso le voci dei ragazzi della Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di Udine e di Radio Magica Academy, nonché di alcuni membri della compagnia teatrale amatoriale “La maschera togata”.

Alcune di queste storie sono state adattate per essere accessibili anche ai ragazzi con disabilità cognitiva che hanno partecipato all’iniziativa: un’esperienza davvero inclusiva in cui tutti hanno potuto prendere parte alla lettura e assaporare il piacere della condivisione delle storie.

Le 24 storie del Calendario Radiofonico dell’Avvento vengono pubblicate quotidianamente sul sito di LeggiAMO 0-18 nella sezione dei programmi di Radio LeggiAMO, il programma radio di LeggiAMO 0-18 ospitato all’interno del palinsesto della web radio di Fondazione Radio Magica ETS – www.leggiamofvg.it/radio-leggiamo/ – e sono disponibili anche su Spreaker. Per ascoltare le storie del Calendario Radiofonico dell’Avvento 2023: http://bit.ly/CalendarioRadiofonicoAvvento2023

E’ solo una delle iniziative della nuova campagna di LeggiAMO 0-18 intitolata “Il diritto alle storie per tutti“, in cui le voci di professionisti del mondo dell’editoria, scrittori e scrittrici, bibliotecari, insegnanti e altre figure esperte di accessibilità raccontano il significato della bibliovarietà e le opportunità della lettura inclusiva.

Bibliovarietà significa moltiplicare le porte di accesso alle storie, rendendole accessibili a tutti i lettori, anche a quelli con bisogni di lettura speciali. Leggere aiuta a crescere, immaginare e conoscere, per questo è importante che tutti i bambini e i ragazzi possano fruire della lettura in maniera libera e piena.

Di questo si occupa l’editoria accessibile, attraverso la pubblicazione di libri in formati diversi (illustrati, silent book, libri tattili, symbook, audiolibri, libri tradotti nella lingua dei segni, libri studiati per la CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa).

Al contempo, la presenza di un mediatore consente di adattare le storie alle particolari esigenze dei lettori, affinché tutti possano conoscerle e apprezzarle. Esistono, poi, libri ad alta leggibilità e particolari font che aiutano a leggere i bambini e i ragazzi con difficoltà di lettura. Rendere la lettura – e, più in generale, la cultura – accessibile a tutti è un impegno che passa anche attraverso le scuole e le biblioteche, indispensabili luoghi d’incontro, di formazione e di inclusione.

LeggiAMO 0-18 è il progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner: CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB – Centro per la Salute del Bambino, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.