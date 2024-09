McDonald’s cerca 80 lavoratori e apre un nuovo locale in Friuli

Nuovo recruiting day della Regione il prossimo 1 ottobre a Udine a Palazzo Belgrado in collaborazione con McDonald’s, l’azienda di ristorazione in franchising che sta cercando 80 persone da inserire nei suoi ristoranti in regione, tra cui quello di prossima apertura a Bagnaria Arsa.

“Con la presentazione della giornata di selezione organizzata dalla Regione in collaborazione con McDonald’s il prossimo 1 ottobre si aprirà l’ultima sessione dei recruiting day promossi dal Servizio per il lavoro. Una programmazione che include già diciotto appuntamenti da qui a dicembre che si svolgeranno su tutto il territorio regionale, sia mono che pluri aziendali”, spiega l’assessore regionale al Lavoro, istruzione, formazione e famiglia Alessia Rosolen.

Come ha riferito Rosolen “il modello dei recruiting day funziona ed è efficace sia per la Regione che per le aziende. Il primo semestre è stato intenso, con 20 recruiting day in collaborazione con 132 imprese per quasi 2mila posti di lavoro offerti“.

Il recruiting day di McDonald’s e come partecipare.

La giornata di selezioni promossa per McDonald’s si terrà martedì 1 ottobre, dalle 9.30 alle 10.30 a Palazzo Belgrado in Piazza Patriarcato a Udine (ex sede della provincia). Le figure professionali ricercate sono di vario profilo e includono contratti part time (da 24 a 36 ore settimanali) e full time. Sono 80 le posizioni aperte, di cui 50 rivolte al nuovo punto vendita McDrive che verrà aperto a Bagnaria Arsa a metà ottobre, ma si cerca personale da inserire anche nei ristoranti di Tavagnacco e Martignacco, nei due ristoranti di Udine (centro studi e viale Palmanova) e in quello di Villesse e Monfalcone.

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Per partecipare, è possibile inviare la propria candidatura entro il 23 settembre direttamente sul sito della Regione https://bit.ly/RAFVG2024_RD_McDonalds.