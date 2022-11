Riaperto oggi il ponte sul Torre

Era stato chiuso qualche giorno fa a causa del maltempo e oggi pomeriggio è stato riaperto: il ponte del Torre, quello che collega Palmanova a Chiopris Viscone, è di nuovo transitabile, ma non per tutti.

Per consentire il traffico dei pendolari tra la zona del palmarino e il manzense, sul Torre sono stati effettuati lavori di consolidamento e riempimenti dei “buchi” che si erano formati intorno ai piloni. Una soluzione tampone che consente di ripristinare la viabilità per i mezzi che pesano meno di 3,5 tonnellate, quindi auto e furgoni. Per camion e mezzi pesanti, invece, il viadotto rimane off limits: dovranno continuare a percorrere le attuali deviazioni.

Il manufatto rimane infatti sorvegliato speciale ed è prevista l’installazione di sensori per monitorare costantemente la struttura in attesa del completamento, come auspica l’Edr, del nuovo viadotto parallelo a questo e venga sistemata la briglia di contenimento crollata due anni fa.