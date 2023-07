La modulistica per il rimborso dei danni dovuti al maltempo.

In seguito agli ingenti danni causati dal maltempo degli scorsi giorni in Friuli, i Comuni stanno attivamente lavorando per aiutare i propri cittadini a ottenere il risarcimento. In questo sforzo, il Comune di Mortegliano si è distinto, anticipando tutti gli altri con la messa a disposizione tempestiva della modulistica necessaria per la ricognizione dei danni.

L’obiettivo della comunità è quello di bruciare le tappe per iniziare il più presto possibile il processo di risarcimento, e ciò ha portato il Comune di Mortegliano a invitare i suoi cittadini a presentare domande formali con documentazione fotografica e preventivi relativi ai danni subiti. Grazie alla rapida disponibilità della modulistica sia online che allo sportello comunale, i residenti possono già iniziare a riportare i propri dati e la descrizione del danno subito.

La modulistica richiede informazioni fondamentali, tra cui le generalità del richiedente, la tipologia del bene danneggiato, fotografie dettagliate del danno e una descrizione dell’intervento richiesto per il ripristino. Inoltre, è necessario fornire una stima dei costi, allegando i relativi preventivi. Questo procedimento è stato fortemente sollecitato dalla Protezione Civile, che spera di completare tutte le stime entro la prima settimana di agosto, in modo da avviare al più presto la trattativa con il Governo. Un fatto particolarmente significativo è la decisione della Regione di includere nelle stime anche i danni subiti dalle automobili, una scelta inizialmente non scontata.