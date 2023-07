Renga e Nek grandi protagonisti al Festival di Majano

Francesco Renga e Filippo “Nek” Neviani, due artisti che hanno segnato decenni di musica pop italiana, saranno protagonisti assieme sabato 29 luglio sul palco dell’Area Concerti al Festival di Majano, il cui programma entra nel vivo dopo i live dello scorso fine settimana con Salmo e Giorgio Panariello e Marco Masini. Il concerto di Renga e Nek sarà un’occasione unica per ripercorrere ancora una volta le incredibili carriere di due artisti che, con la loro musica, hanno emozionato intere generazioni.

Uscirà il prossimo 8 settembre “RENGANEK”, l’album di inediti di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani: un progetto nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito. Renga e Nek sono attualmente impegnati nel tour che li vede protagonisti insieme in tutta Italia e che culminerà in due eventi speciali all’Arena di Verona e sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago di Milano.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 8 d’oro. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera Francesco ha realizzato più di 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, in prima serata su Rai Due e che tornerà nel 2023 per la seconda edizione, che ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.

Ma saranno moltissimi gli eventi che animeranno il fine settimana del Festival di Majano. Tra questi ricordiamo la cerimonia di consegna del Premio Pro Majano a Edi Orioli (giovedì 27 luglio ore 19.00 in Piazza Italia), il concerto del Los Locos (domenica 30 luglio ore 21.00 in Piazza Italia), La Holi Splash Run, la corsa più pazza e colorata d’Italia (domenica 30 luglio ore 17.00). Il Raduno di Fiat 500, i tornei sportivi e gli eventi per i più piccini completano il programma, visitabile su www.promajano.it .

Il 63° Festival di Majanoè organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.