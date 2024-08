I risultati degli esami di maturità nei dati del Ministero.

Sono gli studenti del sud sono “più bravi” dei colleghi del nord e quelli calabri sono i migliori tra tutti: secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, infatti, è in Calabria che si registra la maggior percentuale di 100 e lode all’ultimo esame di maturità.

Se la media italiana è di 2,4% di lodi sul totale di chi ha affrontato la prova per concludere il ciclo delle scuole secondarie di secondo grado, la Calabria arriva addirittura al 5,4%; bene anche la Puglia, col 5,1%, e la Sicilia, col 4,2%.

Le regioni del nord, invece, viaggiano su numeri più contenuti: il più alto, in questo caso, è il 2,1% dell’Emilia Romagna, il più basso (in assoluto) lo 0,8% della Valle d’Aosta. Il Friuli si accontenta di un 1,6% di lodi (in leggerissima crescita rispetto all’anno scorso, quando erano l’1,5%). A livello di cifre assolute, il record spetta alla Campania dove i diplomati con lode sono 2.623, seguita da Sicilia (1.810) e Puglia (1.720). In Fvg, gli studenti “bravissimi” sono stati 134; in Valle d’Aosta, 2.

I voti all’esame di maturità degli studenti friulani.

I dati del Ministero mostrano anche le percentuali di esaminati nelle varie fasce di voto: la maggioranza di quelli friulani si piazza tra i 71 e gli 80 centesimi (30,1%); una cifra leggermente minore (29,9%) in quella tra i 61 e i 70. Il 5,9% ha preso 60 (centesimi), il 16,7% tra gli 81 e i 90; il 10,1% tra i 91 e i 99 e il 5,7 100 (in Calabria, tanto per continuare il confronto, il 12,4% ha preso 100, il risultato percentuale più alto in Italia). In generale, la maggior parte dei 100 e lode si è registrata nei licei.

I risultati degli esami del primo ciclo.

Per quanto riguarda gli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione (quelli che una volta erano chiamati “di terza media”), in Friuli Venezia Giulia quasi tutti gli alunni sono stati ammessi (il 98,1%) e di questi quasi tutti sono stati promossi (il 99,8%), con percentuali simili in tutta Italia.

La maggioranza dei promossi ha ottenuto un voto tra il 7 e l’8, con un 3% che ha preso dieci e lode. In questo caso, però, riemergono le differenze tra regioni: la votazione massima con lode, infatti, raggiunge l’8,7% in Calabria, l’8,2 in Puglia e il 7,9 in Campania. Al nord, il dato più alto è il 3,8% del Veneto.