La scelta dell’azienda Roncadin.

Non mimose, ma opere di bene, si potrebbe commentare parafrasando un noto modo di dire: la Roncadin, azienda di Meduno che produce pizze surgelate, ha infatti scelto di donare a tre associazioni che aiutano le donne la cifra che avrebbe speso regalando i fiori gialli alle sue dipendenti, in occasione dell’8 marzo.

Le tre realtà sono APE ODV – Associazione Progetto Endometriosi di Reggio Emilia, con gruppi attivi anche in Friuli Venezia Giulia, che promuove la consapevolezza su una malattia ancora poco conosciuta e sostiene le donne che ne soffrono; il comitato di Udine di ANDOS, onlus che sostiene le donne operate al seno con servizi e azioni di volontariato; e VOCE Donna, centro antiviolenza di Pordenone, che fornisce aiuto e assistenza gratuita alle donne vittima di abusi.

“Quando si tratta di sostenere delle iniziative sociali scegliamo sempre realtà che hanno un reale impatto sulle persone – spiega l’amministratore delegato Dario Roncadin –. Abbiamo scelto associazioni di provata serietà, impegnate su temi importanti come la salute e il contrasto alla violenza di genere: la Giornata internazionale della donna è un’ottima occasione per farne conoscere l’operato alle persone che lavorano in Roncadin, persone che sono per il 78% donne. Inoltre, all’interno della nostra organizzazione, la parità di genere è una priorità: abbiamo intrapreso il percorso che ci porterà alla certificazione di questo aspetto per noi fondamentale”.