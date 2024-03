Via Poscolle, non aggressione ma rissa: denunciata anche la presunta vittima

L’episodio della rissa in via Poscolle.

A scombinare le carte sono state le riprese delle telecamere: secondo le prime informazioni, infatti, quella che pareva un’aggressione di un gruppo di giovani stranieri nei confronti di uomo friulano in via Poscolle, sarebbe stata una vera e propria rissa.

E’ questa ipotesi, infatti, che la polizia sta considerando in relazione all’episodio dello scorso 16 febbraio. La Questura ha infatti comunicato che quattro persone sono state denunciate alla Procura: un residente del Friuli e tre giovani stranieri. Sia la presunta vittima iniziale, quindi, che i tre giovani identificati dovranno rispondere dell’accusa di rissa.

Il diverbio era nato quando l’automobilista si era fermato all’incrocio tra via Poscolle e via del Gelso, dove i ragazzi stranieri stavano attraversando la strada. Dalle parole, a quanto pare, si era passati ai fatti con l’utilizzo di bicchieri e bottiglie. “Un’attenta analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere comunali e degli esercizi commerciali messe a disposizione degli inquirenti – conclude la nota della Questura -, hanno permesso di acquisire elementi utili a qualificare i fatti non come aggressione ma pienamente rientranti nell’ipotesi di rissa“.