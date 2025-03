In Roncadin la solidarietà si sceglie insieme: l’azienda sostiene le associazioni votate dai lavoratori

I dipendenti di Roncadin hanno votato 4 associazioni da sostenere.

Alla Roncadin di Meduno, la Giornata Internazionale della Donna si è trasformata in un’occasione di solidarietà e partecipazione. L’azienda, specializzata nella produzione di pizza per la grande distribuzione, ha deciso di destinare i fondi normalmente impiegati per gli omaggi alle dipendenti – 2.000 euro – a quattro associazioni del territorio, lasciando ai propri lavoratori il compito di scegliere i beneficiari.

Oltre 800 dipendenti, in gran parte donne, hanno espresso la loro preferenza tramite l’app aziendale, individuando quattro realtà locali impegnate in ambiti cruciali come la lotta ai tumori e il contrasto alla violenza di genere. A ricevere il contributo sono state l’associazione Voce Donna Onlus, che gestisce i centri antiviolenza di Pordenone e Tolmezzo, la LILT Friuli Venezia Giulia e l’AIRC FVG per la ricerca oncologica, e l’Associazione Via di Natale, che sostiene i pazienti del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e le loro famiglie.

“Abbiamo voluto coinvolgere direttamente chi lavora in Roncadin, perché sono loro a conoscere meglio di chiunque altro le necessità della comunità in cui viviamo – spiega l’amministratore delegato Dario Roncadin –. Spesso si tratta di realtà piccole, ma con un impatto concreto. Con questa iniziativa abbiamo scelto di rinunciare a un omaggio effimero per le dipendenti, destinando invece quei fondi alla solidarietà, con un’attenzione particolare ai progetti a favore delle donne”.

La responsabilità sociale d’impresa è un valore fondante per Roncadin, che vanta una forza lavoro composta per il 78,3% da donne e investe nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa. L’azienda ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere e, dal 2024, è ufficialmente una B Corp, a testimonianza del suo impegno per l’ambiente, le persone e il territorio.