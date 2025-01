Scherma, alla Fiera di Udine si sfidano 450 giovanissimi spadisti da 4 regioni

Terminato lunedì il weekend lungo dedicato alla Coppa del Mondo Under 20 di spada e al Circuito Europeo Under 23 di sciabola, il Quartiere Fieristico di Udine riapre immediatamente le sue porte alla scherma. Sabato 11 e domenica 12 gennaio le pedane allestite al Padiglione 6 della Fiera, grazie all’organizzazione del Comitato Regionale FIS del Friuli Venezia Giulia, ospiteranno la seconda prova interregionale di qualificazione ai Campionati Italiani per le categorie Under 14 di spada maschile e femminile.

Alla Fiera di Udine arriveranno oltre 450 giovanissimi atleti (dagli 11 ai 14 anni) da quattro regioni: Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto e, ovviamente, Friuli Venezia Giulia. Saranno sei le gare in programma: si inizierà sabato mattina con la categoria congiunta Ragazze-Allieve (nate nel 2011 e 2012) e con le Bambine (2014), mentre nel pomeriggio toccherà ai Giovanissimi (2013). La domenica sarà appannaggio di Ragazzi/Allievi (2011 e 2012), Giovanissime (2013) e Maschietti (2014).

Le gare del weekend qualificano per i Campionati Italiani Under 14 che si terranno in maggio a Riccione. Maggiori informazioni al sito friuliveneziagiulia.federscherma.it