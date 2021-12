Sciopero generale anche in Friuli per gli autisti di Arriva Udine.

Le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di Filt-Cgil e Uiltrasporti aderiscono allo sciopero generale di 24 ore per il 16 dicembre.

Lo sciopero interesserà anche il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano di Arriva Udine Spa secondo le diverse modalità. Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per 24 ore precisamente dalla mezzanotte alle 24 del 16 dicembre, nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali fra le 6 e le 9 e fra le 12 e le 15.

Il personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone come, ad esempio, biglietterie e personale di manutenzione, incrocerà le braccia per 24 ore del 16 dicembre con la stessa articolazione del personale viaggiante. Per il personale tecnico e amministrativo, infine, lo sciopero riguarderà le 24 ore del giorno 26 marzo 2021. Il numero verde 800 052 040 svolgerà invece servizio regolare.

