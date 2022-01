Lo sciopero nazionale dei trasporti e i suoi riflessi in Friuli.

Sarà un venerdì 14 da crisi quello per la mobilità locale del territorio di Gorizia. Il 14 gennaio, infatti, diverse sono le corse e i servizi a rischio in Friuli, con disagi anche nei trasporti extraurbani. Ad alzare la voce sono le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferro di Udine e Gorizia, che hanno comunicato l’adesione allo sciopero nazionale di 4 ore.

“A fronte di un atteggiamento provocatorio e pregiudiziale delle associazioni datoriali – spiegano i sindacati – rivendichiamo il diritto al rinnovo del contratto e il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali di una categoria che da sempre responsabilmente, in qualsiasi condizione, svolge un servizio pubblico essenziale, garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini”. Come sottolineano le sigle sindacali, lo sciopero è stato indetto in seguito al verbale di mancato accordo per il diritto al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri Internavigatori nel suo complesso, scaduto il 31 dicembre 2017.

A Gorizia.

Venerdì 14 sarà, perciò, una giornata di disagi per i trasporti Tpl nella provincia di Gorizia. In particolare, l’astensione dal lavoro del personale amministrativo, previsto circa al 59%, e degli impianti fissi potrebbe verificarsi nelle ultime 4 ore del turno di servizio, dalle 17.05 alle 21:05. Per i passeggeri che saranno a bordo di un mezzo di trasporto in quella fascia oraria, però, nessuna preoccupazione: le corse in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero proseguiranno fino al capolinea di destinazione.

Le linee interessate allo sciopero, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia previste dagli accordi territoriali in essere, del servizio urbano Tpl di Gorizia, Monfalcone, Grado e del servizio extraurbano sono: G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, G09, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G28F, G28V, G51, G55, G56, G57, G58, G58C e G59. Le biglietterie di Gorizia, Monfalcone, Grado svolgeranno servizio regolare.

A Udine.

Lo sciopero interesserà il trasporto pubblico locale ed extraurbano dell’azienda Arriva Udine Spa. Nello specifico la fascia oraria del 14 gennaio a rischio è quella dalle 16.45 alle 20.45. Lo sciopero riguarderà il personale viaggiante, il personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone, ad esempio biglietterie, manutenzione, e il personale tecnico e amministrativo.

II precedente sciopero indetto dalle medesime sigle sindacali risulta essere quello dell’8 febbraio 2021, con l’adesione del personale viaggiante pari al 75%.

(Visited 177 times, 177 visits today)